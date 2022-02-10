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Выплата в 90 тысяч рублей может стать доступна российским пенсионерам в феврале

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:01
Экономика
Выплата в 90 тысяч рублей может стать доступна российским пенсионерам в феврале
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Российские пенсионеры могут разово получить компенсацию за инфляцию в предыдущие годы. Согласно подсчетам депутатов от КПРФ, за последние годы каждому из них недоплатили около 90 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект сейчас обсуждается в Госдуме. Авторы инициативы указывают, что только в 2015 году инфляция составила 12,7%. Это означает, что пенсионные отчисления должны были повысить на 13%, однако на практике их увеличили на 4%.

Пожилые граждане достойны того, чтобы им выплатили разницу в полном объеме, цитирует PRIMPRESS депутата Олега Смолина. По его мнению, оптимальный размер пенсий с учетом нынешних цен должен составить 30 тысяч рублей в месяц.

Военные пенсионеры также могут получить надбавку к выплатам, рассказывала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В марте повышенную пенсию начислят тем пожилым людям, которым в феврале исполнилось 80 лет, а также те, кто недавно стал неработающим, пишет «ФедералПресс».

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госдума инфляция пенсия законопроект выплаты выплаты пенсионерам
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