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Заразившийся коронавирусом певец Дима Билан лечится дома

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:02
Общество
Заразившийся коронавирусом певец Дима Билан лечится дома
vk.com  /  Дима Билан

Москва, 10 февраля. Информация о госпитализации певца Димы Билана в Москве с коронавирусной инфекцией оказалась неточной. Согласно поступившим данным, исполнитель хита «Молния» лечится дома.

Заслуженный артист России, 40-летний певец Дима Билан начал жаловаться на боли в горле, заложенность носа и повышенную температуру, после чего сделал экспресс-тест. Его результат оказался отрицательным. В свою очередь, ПЦР-тест подтвердил заражение Билана коронавирусом.

«Он не госпитализирован — дома болеет», — уточнил источник ФАН в департаменте по культуре.

Ранее поступило сообщение, что врачи квалифицировали состояние певца Димы Билана как средней тяжести. Уточнялось, что ситуация осложняется ларинготрахеитом.

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