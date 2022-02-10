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Лавров на встрече с Трасс раскритиковал угрозы и ультиматумы Запада против России

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:02
Политика
Лавров на встрече с Трасс раскритиковал угрозы и ультиматумы Запада против России
flickr.com  /  МИД России

Москва, 10 февраля. Западные страны демонстрируют отсутствие каких-либо стремлений к улучшению диалога с Россией дипломатическими способами.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс в Москве. Представитель МИД Соединенного Королевства прибыла в российскую столицу с целью проведения переговоров по ситуации вокруг Украины.

В ходе переговоров Лавров жестко прошелся по политике британского внешнеполитического ведомства и других стран Запада. Он указал собеседнице, что России надоело терпеть ультиматумы и угрозы в свой адрес. Такие действия Лондона по отношению к Москве ни к чему не приведут, подчеркнул министр.

«Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу!» — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД России попросил не переводить на русский язык выступление британской коллеги. Лавров шуткой прервал переводчицу и отказался от помощи.

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