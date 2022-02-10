«Казалось бы, при чем тут Китай?»: Альгис Микульскис о переговорах Байдена и Шольца

Все грозные слова США и Германии в отношении России, прозвучавшие на недавних переговорах лидеров двух стран, могут совершенно неожиданным способом аукнуться им на другом конце Земли. Потому что, грозя Москве всеми мыслимыми и немыслимыми карами, Запад, кажется, забыл о Китае. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис разбирается в этой странной ситуации, сложившейся на мировой «шахматной доске».

Итак, основным посылом переговоров Джо Байдена и Олафа Шольца, как и предполагалось, стала идея применения еще одних санкций против России, если она вдруг ни с того ни с сего все-таки нападет на Украину. Тема этого «нападения» витает по западным властным и информационным пространствам уже почти пять месяцев, успев превратиться в этакую потустороннюю сущность, которой сами себя пугают вызвавшие ее из мира иррациональных детских страхов. Пугают и придумывают все новые способы борьбы с собственными фантазиями.

На этот раз «охотники за политическими привидениями» решили зайти сразу с козырей. Глава Белого дома прямо так и сказал:

«Если Россия вторгнется, значит, танки или войска снова перейдут границу Украины — тогда «Северного потока — 2» больше не будет. Мы покончим с ним».

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А немецкий канцлер его поддержал. Не упомянув, правда, в своем спиче непосредственно о газопроводе.

«Мы действуем вместе, мы абсолютно едины и не будем предпринимать разных шагов. Мы будем делать такие же шаги, и они будут очень и очень жесткими для России».

Что это значит? А это значит то, что в глазах США и Германии стоимость Украины равна стоимости трубы и вступать в гипотетический военный конфликт на стороне Киева ни Вашингтон, ни тем более Берлин не собираются. И это прекрасно понимают в Пекине…

Надо сказать, что с началом всей этой истерики о «российской агрессии» Китай занял четкую промосковскую позицию. В пример можно привести хотя бы слова его постоянного представителя в ООН Чжана Цзюня, который совсем недавно объяснил причину, по которой руководство КНР выступало против инициированного США заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине.

«Россия неоднократно заявляла, что не планирует начинать какие-либо военные действия, а Украина отметила, что ей война и не нужна. В таких условиях какова основа для озабоченности стран и по какой причине они настаивают на том, что будет война?» — заметил китайский дипломат.

Однако в Вашингтоне не слышат ни Москву, ни Пекин, ни даже Киев. Вашингтону нужна война, и он продолжает «подбадривать» Владимира Зеленского как поставками оружия с истекающими сроками хранения, так и словесно. В то, что Байден не понимает «китайских» последствий готовящейся им авантюры, верится, конечно, с трудом. Но факт остается фактом: Украину усиленно готовят к наступлению на Донбасс, а в Поднебесной уже потирают руки, предвкушая начало боевых действий, которые откроют ей столбовую дорогу на Тайвань. Это до начала нынешней западной пропагандистской кампании все были уверены в том, что США обязательно защитят Тайбэй от вторжения сил НОАК. Сейчас же положение вещей изменилось: китайцы понимают, что если «великая и ужасная» Америка, в случае военного ответа России на истребление ее граждан в донбасских республиках, может применить против Кремля лишь санкции, то им, китайцам, бояться абсолютно нечего.

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Кстати, многие и в самих Соединенных Штатах осознают это. Не далее как 6 февраля издание National Interest опубликовало исследование Элейн Маккаскер и Эмили Колетты под красноречивым названием «Готовы ли американские военные защищать Тайвань?». Общий его вердикт — нет. Среди причин же приводится, например, такая:

«С 2000 года министерство обороны расходовало примерно в два раза больше своих средств на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M), чем на приобретение новых возможностей. По мере старения техники затраты на ее содержание стремительно растут, а американские боевые системы быстро стареют. Возраст среднего самолета в ВВС — 31 год, а в некоторых подразделениях — 60 лет. Большинство классов кораблей ВМФ сняты с производства. Кроме того, в 2020 году техническое обслуживание, дозаправка и комплексный капитальный ремонт привели к тому, что для развертывания было доступно менее половины военного авиапарка. Напротив, Пентагон недавно сообщил, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая на сегодняшний день является самым большим флотом в мире», — констатировали авторы исследования.

Оснований не доверять приведенному экспертному мнению, надеюсь, ни у кого не имеется?

Так что же получается? США из «мирового жандарма» превратились в сборище «картонных героев»? Скажем так, пока еще нет, и американская армия продолжает оставаться сильнейшей в мире. Вот только для войны на два фронта ее мощи уже не хватит, а антироссийская риторика имеет под собой единственную цель: столкнуть лбами Киев и Москву, обложить последнюю «адскими санкциями» и по их результатам попытаться вернуть себе былое «величие», изрядно потрепанное в том же Афганистане. Получится ли? Судя по итогам недавней встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином, геополитическая удача пока не на стороне Джозефа Байдена и его европейских «миньонов».

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

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