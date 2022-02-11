Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков

Западные СМИ раз за разом демонстрируют, что в своей работе руководствуются не журналистской этикой и тягой к передаче достоверной информации, а отработкой политических заказов. Об этом глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил в новом фильме, выпущенном Фондом, который получил название «Кривое зеркало».

Шугалей подчеркнул: о лжи западных СМИ он говорит, исходя из личного опыта общения с их сотрудниками, которые обращались к нему за его экспертным мнением о ситуации в таких странах, как Ливия и Афганистан. В лучшем случае сотрудники иностранных изданий, ссылаясь на него в своем материале, не цитируют слова, которые идут вразрез с позицией, которую продавливает автор статьи. Еще чаще высказывания Шугалея были полностью искажены, а их смысл репортеры развернули на 180 градусов.

Столь вольное обращение американских СМИ с экспертными комментариями вынудило ФЗНЦ подготовить новый фильм, в котором рассказывается о методах работы западных журналистов.

Ливийские выборы

В начале 2022 года к Максиму Шугалею обратились корреспонденты уважаемых на Западе изданий Washington Post и Bloomberg. Они просили его дать экспертную оценку происходящего в Ливии и Афганистане.

кадр из фильма «Кривое зеркало» /

Материал Bloomberg вышел первым. В нем рассказывалось о перспективах президентских выборов в Ливии после путча вооруженных группировок, которые сорвали всеобщие выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Российский социолог долгое время провел в африканской стране, занимаясь исследованиями общественного мнения, и охотно поделился с журналистом издания своим взглядом на ливийскую проблематику. Однако в итоговую статью практически не вошли слова Шугалея. Материал представляет из себя взгляд автора статьи, подкрепленный мнениями сотрудников Центра Карнеги, которые известны своей антироссийской риторикой.

При этом слова президента ФЗНЦ, которые все же вошли в материал, были полностью искажены. Речь шла о шансах Сейфа аль-Ислама Каддафи победить на президентских выборах в Ливии. Шансы молодого Каддафи высоки, отметил Шугалей, однако его победа противоречит планам США, а потому он столкнулся со значительными трудностями в ходе избирательной кампании. Однако в статье появилось другое:

«Шугалей с пессимизмом оценивает шансы Каддафи. Он также бездоказательно обвинил США в препятствовании президентским амбициям Каддафи», — написал автор Bloomberg.

В фильме ФЗНЦ полностью приводится фрагмент беседы Шугалея с журналистами.

«Я могу сказать, что колоссальное количество людей в Триполи — причем это в Триполи — они в ходе опросов его поддерживали», — подчеркивал Шугалей в интервью.

Однако в интерпретации Bloomberg слова главы ФЗНЦ о «значительной поддержке Каддафи не только на востоке и юге Ливии, но и в Триполи» являются «пессимистичной оценкой».

«Высочайший» экспертный уровень

Уровень американской журналистики и заинтересованность сотрудников СМИ в адекватном освещении событий хорошо демонстрирует эпизод с сотрудницей издания Washington Post Робин Диксон. В ходе интервью с Шугалеем она назвала Сейф-аль-Ислама Каддафи «сыном Саддама Хусейна» и даже не заметила свою ошибку.

Федеральное агентство новостей /

При этом главной темой беседы с журналисткой была деятельность Фонда в Афганистане. С первых слов интервью ученый пояснил, что ФЗНЦ стремится предоставить объективную информацию о событиях в стране, отсеяв поток фейковых сообщений и дезинформации о деятельности исламского движения «Талибан»1 (организация запрещена в РФ).

Однако Washington Post обвинило Шугалея в продвижении интересов Кремля и противодействию США «везде, где это возможно».

«Президент ФЗНЦ прилетел в афганскую столицу с целью наладить отношения с талибами, которых он описывает как «цивилизованных людей, старающихся не нарушить права простых граждан. Он говорит, что он предложил организовать доставку гуманитарной помощи, а также привезти российских экспертов, чтобы наладить работу телевидения и СМИ», — рассказывает Washington Post.

Однако во время интервью Шугалей подчеркивал, что вопросы о гуманитарной помощи и содействии в работы СМИ были инициированы представителями «Талибана».

«Талибан» очень просил помощи в специалистах. Им не хватает специалистов, которые могут наладить нормальную повседневную жизнь. Не хватает специалистов в IT-технологиях, не хватает специалистов по телевидению, грамотных сотрудников СМИ. Они очень просили помощи — не только от России, но и от других стран — в тех людях, которые могут показать, настроить оборудование и так далее», — говорил он в интервью.

Цензура и «пропаганда»

В результате Washington Post обвинил ФЗНЦ в «исполнении политических заказов». При этом доказательством стала блокировка рекламной страницы фильма «Шугалей» в Facebook — якобы цензура соцсети сочла рекламу художественного фильма «политической пропагандой».

Кадр из фильма «Шугалей» /

Такие объяснения не вызывают ничего, кроме недоумения, особенно в свете скандалов, связанных с беспрепятственным продвижением Facebook интересов Демократической партии США, включая продажу данных миллионов пользователей.

Такой откровенный союз «демократических» СМИ и соцсетей, фактически отрабатывающих одну повестку, не гнушаясь при этом не только манипуляциями, но и распространением откровенно лживой информации, очевиден на данный момент не только в России, но и в США. Миллионы американцев открыто заявляют, что не доверяют центральным СМИ и информации, которая распространяется в Facebook и Twitter. На этом фоне растет популярность альтернативных новостных платформ, включая российский канал RT, с которым власти западных «демократий» предпочитают бороться методами тотальной цензуры и лишения аккредитаций на вещание.

Сам Максим Шугалей говорит, что остается открытым к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, — а потому не отказывается от интервью западным изданиям, доходчиво излагая позицию Фонда. Однако время от времени ФЗНЦ приходится напоминать западным журналистам, что в их работе важна элементарная корректность и отсутствие искажений.

1 Организация запрещена на территории РФ.