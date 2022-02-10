Выделены деньги для постройки двух новых подстанций скорой помощи в Подмосковье

Москва, 10 февраля. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация, что комитет по конкурентной политике Московской области ищет подрядчиков для строительства двух новых подстанций скорой помощи в Солнечногорске и Кашире.

В микрорайоне Выстрел городского округа Солнечногорск планируют открыть подстанцию на 15 бригад медиков в смену, пишет издание «Вести Подмосковья». Максимальная цена данного контракта составляет 312 млн рублей. Мощности подстанции скорой в городском округе Кашира будут рассчитаны на 10 бригад в смену. Стоимость этой постройки обойдется в 233 млн рублей. Таким образом общий бюджет планируемого строительства двух медицинских объектов обойдется региону в 545 млн рублей. Кроме Солнечногорска и Каширы планируется постройка еще одной станции скорой помощи в Подмосковье в Ленинском городском округе.

Ранее ФАН писал, что священник стал главврачом станции скорой помощи в Омске. До этого он работал заместителем главврача станции.