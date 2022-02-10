Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 15:13
15:12
Политика
ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе
15:10
Политика
Наше дело: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства
15:07
Весь мир
Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка
15:06
Происшествия
Школьница попала в больницу после наезда пассажирского автобуса в центре Саратова
15:06
Экономика
Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
15:06
Олимпийские игры 2022
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой
15:03
Происшествия
Водителя насмерть придавило трактором на одном из месторождений нефти в ХМАО
15:03
Общество
Выделены деньги для постройки двух новых подстанций скорой помощи в Подмосковье
15:03
Экономика
Правительство РФ будет доплачивать нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок
15:03
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан предложил Германии самостоятельно решать вопрос «СП-2»
Все новости

Выделены деньги для постройки двух новых подстанций скорой помощи в Подмосковье
Общество
Выделены деньги для постройки двух новых подстанций скорой помощи в Подмосковье
Невские Новости  /  Софья Алимова

Москва, 10 февраля. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация, что комитет по конкурентной политике Московской области ищет подрядчиков для строительства двух новых подстанций скорой помощи в Солнечногорске и Кашире.

В микрорайоне Выстрел городского округа Солнечногорск планируют открыть подстанцию на 15 бригад медиков в смену, пишет издание «Вести Подмосковья». Максимальная цена данного контракта составляет 312 млн рублей. Мощности подстанции скорой в городском округе Кашира будут рассчитаны на 10 бригад в смену. Стоимость этой постройки обойдется в 233 млн рублей. Таким образом общий бюджет планируемого строительства двух медицинских объектов обойдется региону в 545 млн рублей. Кроме Солнечногорска и Каширы планируется постройка еще одной станции скорой помощи в Подмосковье в Ленинском городском округе.

Ранее ФАН писал, что священник стал главврачом станции скорой помощи в Омске. До этого он работал заместителем главврача станции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Выделены деньги для постройки двух новых подстанций скорой помощи в Подмосковье
подмосковье бюджет стройка скорая помощь
Комментировать