Украина продолжает выступать центром организации телефонного терроризма на территории РФ

10 февраля ФСБ РФ распространила информацию о задержании в ряде российских регионов 14 лиц, причастных к массовым рассылкам ложных сообщений об угрозах взрыва в городах РФ, ЛДНР, а также стран СНГ. По словам представителей российских спецслужб, ложные сообщения распространялись для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах.

Наиболее примечательным моментом в этой новости является то, что организатором сети телефонных террористов оказался гражданин Украины. Почему именно на этом моменте следует акцентировать внимание?

Во-первых, потому что текущий прецедент с украинцем, выступающим как организатор телефонного терроризма на территории России, — далеко не первый. Аналогичные случаи многократно фиксировались минимум с 2017 года.

Во-вторых, потому что украинский телефонный терроризм против России является частью широкомасштабной необъявленной войны, которую Киев ведет сейчас против Москвы. Важно отметить, что агрессором в этой необъявленной войне выступает именно украинская сторона.

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Если говорить более предметно, то в рамках «борьбы с российской агрессией» Киев осуществляет энергичную пропагандистскую кампанию в отношении украинского населения, а параллельно — информационную войну на интернет-площадках как против ДНР и ЛНР, так и против России. Основная нагрузка по планированию, координации и реализации антироссийских информ-атак ложится на четыре центра информационно-психологических специальных операций ( ЦИПСО ) украинских ССО. Украинские ЦИПСО не только собирают в интернете сведения разведывательного характера, но и стремятся дестабилизировать обстановку в РФ, сея панику и распространяя дезинформацию в российских сегментах соцсетей.

Информационная поддержка движения российских антиваксеров, телефонные звонки о массовом «минировании» зданий и иных объектов в городах России, «крышевание» обильно расплодившихся на Украине мошеннических колл-центров («Алло, это служба безопасности Сбербанка!»), все это — «заслуги» ЦИПСО, работающих в тесной связке с другими украинскими спецслужбами. Можно ли такую деятельность ЦИПСО считать разведывательно-диверсионной? Безусловно, да. А в ряде случаев — и откровенно террористической.

21 октября 2021 года советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объявил, что Украина станет заниматься диверсиями на территории России только в случае «большой войны». Судя по организованной с территории Украины массовой рассылке ложных сообщений об угрозах взрывов в городах РФ, украинское руководство уже давно ощущает себя участником такой «большой войны», несмотря на то, что Россия на нее и не явилась.