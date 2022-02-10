The Guardian: глава МИД Британии подпишет законопроект «самых жестких» санкций против РФ

Лондон, 10 февраля. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против РФ. Об этом информирует The Guardian.

Британская леволиберальная газета опубликовала анонс подписания законопроекта об ограничениях против России. По данным журналистов, глава МИД Соединенного Королевства сделает это на текущей неделе. Затем законопроект поступит в британский парламент, уточняет издание.

Такое сообщение появилось на фоне встречи Трасс с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Дипломаты проводят переговоры и обсуждают ряд актуальных вопросов.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что Берлин все чаще говорит об отмене антироссийских санкций. По мнению дипломата, это говорит об осознании неэффективности подобных мер.