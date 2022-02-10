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Столичный генетический код: мужчины Петербурга вошли в рейтинг самых желанных женихов России
Общество
Столичный генетический код: мужчины Петербурга вошли в рейтинг самых желанных женихов России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елизавета Акимова

Петербургские мужчины вошли в рейтинг самых желанных женихов страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», на основании которых было произведено исследование. Согласно им, представители сильного пола Северной Венеции находятся на втором месте — сразу за своими конкурентами за женское внимание из Москвы.

Мужчинам из столицы свою руку и сердце готовы отдать около трети всех респонденток, а их более северным и «культурным» «коллегам» — 23%. Результаты рейтинга не дают ответа на вопрос, что именно привлекает женщин в мужчинах из двух крупнейших городов России — прописка в перспективных для построения карьеры регионах или их уникальный «столичный генетический код», который не грех передать собственным детям. Однако очевидно, что россиянки, предпочитающие мужчин из южных городов, явно устали от суровой русской зимы — таких в сумме набралось 20%.

«Столичный генетический код»: мужчины Петербурга вошли в рейтинг самых желанных женихов России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Так, 9% из них считают, что их вторые половинки обязательно должны найтись в Сочи, 5% — в Ялте, а еще 4% готовы встретить свою судьбу в Краснодаре.

Другие крупные города страны также не были обделены вниманием потенциальных невест: аж 3% из них считают перспективными с точки зрения заключения брака мужчин из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Новосибирска.

Однако большая часть женщин (45% согласно рейтингу «Работа.ру») не готовы судить о мужчинах по месту их проживания — по их мнению, достойного жениха можно найти в любой местности нашей страны. Вместе с тем стоит также отметить, что 78% опрошенных представительниц прекрасного пола не готовы переезжать в другой город специально для поиска своей второй половинки.

Ранее светская львица Анастасия Волочкова намекнула на скорую свадьбу с новым бойфрендом.

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россия свадьба рейтинг отношения женщина мужчина работа.ру
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