Киев, 10 февраля. Ставка Евросоюза на покупку газа на спотовом рынке стала шагом к краху экономики Украины, лишив ее шансов на развитие. Такое мнение высказал украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Энергетический кризис и вызванные им проблемы в экономике обошлись Украине очень дорого.

«При нынешней стоимости ресурса не то что ни о каком экономическом развитии, вообще о какой-либо экономике говорить не приходится. К сожалению, в высоких кабинетах это даже не пытаются заметить, как, собственно, и в Евросоюзе», — приводит слова эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Киеву газ обходится дороже всех в Европе, многие предприятия пришлось остановить из-за его высокой стоимости.

«Может быть, "глубинное государство" и "реальная политика" где-то считают, к чему приведет нынешняя ценовая конъюнктура на европейских рынках, но я боюсь, что последствия для Украины будут весьма печальными. Причем это ударит не столько по крупным компаниям, имеющим возможность страховать риски, а по среднему и малому бизнесу. Он просто выметается метлой при цене газа в 1200-2000 долларов, которую они вынуждены платить», — объяснил Землянский.

Уменьшение транзита газа через украинскую ГТС обернулось ростом цен на европейском спотовом рынке. Стоимость энергоресурса на торгах 8 февраля составила 960 долларов за тысячу кубометров. Украине приходится платить еще больше, учитывая налоги, траты на транспортировку газа и маржу поставщика.

Напряженная ситуация на Украине вынудила Европу задуматься об альтернативном маршруте получения газа.