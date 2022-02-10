Диму Билана доставили в больницу с COVID-19

Москва, 10 февраля. Российского певца Диму Билана госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Артист жаловался на боли в горле и заложенность носа. Отмечается, что у него поднялась температура до 37,5. Экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а ПЦР выявил инфекцию. Об этом информировал Telegram-канал Mash.

Медики также подтвердили у Билана коронавирус. Артисту сделали КТ. Поражения легких не выявлено.

Ранее Билан представил зимнюю версию клипа «Ради побед», которой поддержал участников Олимпиады в Пекине. Певец заявил, что болеет за российских спортсменов на ОИ-2022.