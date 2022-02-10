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Новость о сокращении убытков Uber вызвала рост котировок акций компании

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 12:42
Экономика
Новость о сокращении убытков Uber вызвала рост котировок акций компании
flickr.com  /  @Stock Catalog

Москва, 10 февраля. Акции сервиса такси Uber подорожали на 5% по итогам торгов накануне. Инвесторов привлек отчет о сокращении чистого убытка, сообщает агентство «Прайм».

По итогам четвертого квартала прошлого года продемонстрированы положительные финансовые результаты. Прибыль головной компании составила 892 млн долларов против убытка в 968 млн годом ранее.

Рост выручки превысил ожидания аналитиков — показатель поднялся в 1,8 раза и достиг 5,778 млрд вместо прогнозируемых 5,36 млрд. Эти новости спровоцировали повышение спроса среди инвесторов.

Российские активы ранее привлекли большой объем спекулятивного капитала от зарубежных инвесторов. Иностранные игроки стали скупать ценные бумаги отечественных компаний в надежде заработать на их росте.

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