Киев, 10 февраля. Украина вынуждена будет нормализовать отношения с Россией из-за связанной экономики двух стран. Об этом высказался политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive.

Украинский эксперт прокомментировал текущее положение дел между Киевом и Москвой. Политолог объяснил, как президенту Владимиру Зеленскому выйти из тупика с Россией. Украине придется нормализовать отношения с Москвой, констатировал Карасев. Киеву от этого никуда не деться, добавил он.

Двойная политика украинской власти в отношении России на фоне ситуации в Донбассе, продолжается уже восемь лет, отметил эксперт. Аналитик подчеркнул, что в таком случае отказаться от диалога с Москвой нельзя.

«И это, кстати, неплохая новость, потому что настоящие союзы они зиждутся не только на геополитических интересах, а на экономической основе… И это значит, что объявить войну Украины и России будет тяжело… И значит, что наступит время, когда нужно будет думать о нормализации отношений», — пришел к выводу Карасев.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обвинила Западные страны в бездействии из-за ситуации на Украине. По словам дипломата, иностранные государства лишь проводят информационную работу с распространением вбросов для удовлетворения сиюминутных интересов за счет Киева.