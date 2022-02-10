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Кулеба оконфузился на брифинге из-за требования разблокировать миссию ОБСЕ в Донбассе

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 12:35
Политика
Кулеба оконфузился на брифинге из-за требования разблокировать миссию ОБСЕ в Донбассе
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 10 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оконфузился в ходе брифинга, потребовав восстановить работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке и Луганске.

На инцидент обратил внимание Telegram-канал Inside Donetsk. Журналисты предположили, что глава МИД Украины имел ввиду прошлогодние протесты, организованные с целью освободить из плена наблюдателя из ЛНР Андрея Косяка. Митинги закончились еще в октябре 2021 года, отмечается в сообщении.

«Как вам уровень осведомленности главы украинского МИД? И там у них все такие, в кого не плюнь - или *******, или откровенный кретин», — удивились журналисты.

Ранее стало известно, что Кулеба высказался о нежелании Украины идти на прямой диалог с Донбассом. По словам министра, на переговорах советников «нормандской четверки» Киев не будет соглашаться с подобными предложениями.

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украина донбасс обсе мид миссия кулеба
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