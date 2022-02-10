На Южном Урале создают супердвигатель для космического робота

Челябинск, 10 февраля. В минцифры Челябинской области объяснили важность работ по производству инновационного двигателя на магнитогорском предприятии НПО «Андроидная техника».

По данным минцифры региона, двигатель предназначен для робота нового поколения «Телелроид», который должен принять эстафету у предшественника FEDOR, уже побывавшего ранее в космосе. Как пояснили в ведомстве, новый электродвигатель разрабатывался с учетом требований применения в открытом космосе продолжительное время. Он входит в состав научной аппаратуры робота космического назначения проекта «Теледроид», сообщает «Южноуральская панорама».

Над этим проектом совместно работают НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия». Конечной целью специалистов является создание робота-космонавта, который сможет работать в открытом космосе, в агрессивной, опасной для человека среде. При этом «Теледроидом» можно будет управлять не только с МКС, но и с Земли.

Ранее ФАН сообщал о подписании протокола о взаимодействии Самарского университета им. Королева с Центром подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК). Речь идет о том, что в Самарском университете в 2022 году начнут готовить кандидатов в отряд космонавтов для работы на Международной космической станции (МКС).