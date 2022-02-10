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Грузинский фигурист Квителашвили сообщил, что Валиева переживает из-за допинг-пробы

Олимпийские игры 2022
Грузинский фигурист Квителашвили сообщил, что Валиева переживает из-за допинг-пробы
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Пекин, 10 февраля. Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал ситуацию вокруг допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой.

Квителашвили рассказал, что поддерживает дружеские отношения с Валиевой. Фигурист уверен, что 15-летняя россиянка не могла использовать запрещенное вещество на Олимпийских играх в Пекине.

«Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у нее все складывалось хорошо. Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке. Могло ли быть такое, что Камила принимала этот запрещенный препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет... Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо. Камила тоже переживала», — передает слова грузинского фигуриста корреспондент «Чемпионата».

Ранее международное агентство допинг-тестирования ITA сообщило, что иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки использовал допинг на зимних Играх. В крови спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Грузинский фигурист Квителашвили сообщил, что Валиева переживает из-за допинг-пробы
допинг валиева квителашвили
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