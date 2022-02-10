Аналитик Переславский спрогнозировал повышение курса евро и норвежской кроны

Москва, 10 февраля. Курс евро будет расти в ближайшее время, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Аналогичную динамику продемонстрирует норвежская крона, полагает эксперт, основываясь на динамике валютного рынка за последнюю неделю.

«За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3% к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля — тот же пик стоимости в октябре перед открытием омикрон-штамма — снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС», — цитирует Переславского агентство «Прайм».

Самым выгодным способом покупки валюты является приобретение на бирже, а наиболее простой метод получить к ней доступ — открытие брокерского счета, рассказал ранее финансист Алексей Кричевский.