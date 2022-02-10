Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 13:43
13:42
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису
13:42
Армия
Столтенберг заявил о планах НАТО перебросить боевые группы в Румынию к Черному морю
13:39
Экономика
Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды в России
13:38
Политика
Лавров допустил эвакуацию неосновного состава диппредставительств России с Украины
13:37
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен вышла на связь спустя полтора года после исчезновения
13:36
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале партнерства с «МК в Волгограде»
13:34
Общество
Компании из Приморья приняли участие в самой крупной продовольственной выставке в России
13:31
Политика
Глава МИД Британии Трасс пригрозила России незапуском «Северного потока — 2»
13:31
Олимпийские игры 2022
Президент ФКР Дмитрий Свищев призвал оберегать Камилу Валиеву и не верить слухам
13:31
Политика
Песков заявил о готовности ответа России на реакцию США по гарантиям безопасности
Все новости

Аналитик Переславский спрогнозировал повышение курса евро и норвежской кроны

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 12:28
Экономика
Аналитик Переславский спрогнозировал повышение курса евро и норвежской кроны
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Курс евро будет расти в ближайшее время, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Аналогичную динамику продемонстрирует норвежская крона, полагает эксперт, основываясь на динамике валютного рынка за последнюю неделю.

«За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3% к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля — тот же пик стоимости в октябре перед открытием омикрон-штамма — снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС», — цитирует Переславского агентство «Прайм».

Самым выгодным способом покупки валюты является приобретение на бирже, а наиболее простой метод получить к ней доступ — открытие брокерского счета, рассказал ранее финансист Алексей Кричевский.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Переславский спрогнозировал повышение курса евро и норвежской кроны
прогноз евро валюта курс евро крона
Комментировать