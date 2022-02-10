Политолог Корнилов оценил оговорку МИД Украины, обязавшую Зеленского ехать в Донецк

Киев, 10 февраля. Украинская власть так запуталась в своих попытках сорвать Минские соглашения, что ненароком даже согласилась на прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР.

Во всяком случае именно к этому подталкивает Владимира Зеленского его же министерство иностранных дел. МИД Украины так перепугал сюжет Reuters из Донецка, что дипломаты выдали ненароком потрясающую формулировку, которая просто обязывает украинского гаранта сорваться в Донецк и сесть за стол переговоров.

На оговорку представителей внешнеполитического ведомства Украины внимание гостей политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, высмеяв полный хаос в головах украинских дипломатов. В Киеве так хотели поддержать очередной выпад Вашингтона по Минску-2 и в то же время испугались визита американских журналистов в Донецк, что практически согласились выполнить один из главных пунктов мирных соглашений.

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«Вдруг показали Европе, о чем думают дончане. Давно такого не было. И что мы видим? Мы видим гневный окрик спикера МИД Украины — Reuters, не смейте у Пушилина брать интервью. Нету в Донецке сепаратистов. О как! Такой себе когнитивный диссонанс. Если быть точным, украинский дипломат написал, что там нет сепаратистов, там — представители российской власти. Соответственно, они нам кричали: не будем разговаривать с сепаратистами, будем разговаривать только с Россией. Ну так раз вы считаете, что в Донецке представители России, то пусть Зеленский собирает манатки и едет на переговоры. Эта оговорка просто обязывает его ехать в Донецк даже перед западными партнерами», — иронично отметил политолог.

Корнилов добавил, что американцы по уровню абсурда почти не отстают от своих киевских марионеток. В посольстве США в Киеве на днях заявили, что Украина, мол, не обязана предоставлять Донбассу автономный статус, так как об этом не говорится в Минских договоренностях. Тем самым американцы лишний раз подтвердили, что никогда и не читали текст соглашений. А ведь там черным по белому написано, что Киев должен вести прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР и уже по согласованию с ними внести те или иные изменения в конституцию. Захотят в Донецке автономию, значит Украина должна пойти навстречу.

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