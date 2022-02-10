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Непряева не смогла сдержать слез после финиша гонки с раздельным стартом на ОИ

Олимпийские игры 2022
Непряева не смогла сдержать слез после финиша гонки с раздельным стартом на ОИ
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 10 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева расплакалась после завершения гонки на десять километров на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Наталья Непряева разрыдалась и не стала общаться с пишущими журналистами после финиша гонки на десять километров с раздельным стартом в рамках пекинской Олимпиады. Отказавшаяся отвечать на вопросы сотрудников СМИ российская лыжница расстроилась своим результатом.

Непряева проиграла 0,1 секунды финской лыжнице Кристе Пярмякоски в борьбе за бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом. Золото завоевала 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг из Норвегии, Кертта Нисканен показала второй результат.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Непряева не смогла сдержать слез после финиша гонки с раздельным стартом на ОИ
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