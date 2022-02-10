Непряева не смогла сдержать слез после финиша гонки с раздельным стартом на ОИ

Пекин, 10 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева расплакалась после завершения гонки на десять километров на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Наталья Непряева разрыдалась и не стала общаться с пишущими журналистами после финиша гонки на десять километров с раздельным стартом в рамках пекинской Олимпиады. Отказавшаяся отвечать на вопросы сотрудников СМИ российская лыжница расстроилась своим результатом.

Непряева проиграла 0,1 секунды финской лыжнице Кристе Пярмякоски в борьбе за бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом. Золото завоевала 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг из Норвегии, Кертта Нисканен показала второй результат.