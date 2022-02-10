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АвтоВАЗ приступил к выпуску кузовов для Lada Granta нового поколения

Экономика
АвтоВАЗ приступил к выпуску кузовов для Lada Granta нового поколения
lada.ru  /  Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ»

Тольятти, 10 февраля. Компания «АвтоВАЗ» начала собирать кузова для абсолютно нового поколения Lada Granta. Модель будет построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, пишет портал «АвтоВзгляд».

Несущий каркас кузова достанется от Renault Logan третьего поколения, а чтобы отличаться от «француза», новая версия Lada будет иметь другие кузовные панели. Серию составят седан и универсал — от выпуска хетчбэка производитель отказался. Сборка моделей начнется во второй половине 2023 года. Пока неизвестно, сохранит ли машина название Granta. Возможно маркетологи его заменят.

«Что касается нынешнего поколения вазовского бестселлера, то оно продолжит выпускаться, как минимум, до 2026 года. Но для этого ему предстоит перебраться на третью нитку заводского конвейера, где сейчас делают "Нивы", а изначально планировался выпуск "Весты"», — отмечает издание.

Президент Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн ранее предупредил, что проблемы, влияющие на поставки необходимых АвтоВАЗу деталей, сохранятся до 2022 года.

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