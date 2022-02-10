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В Игране прошли похороны ребенка, погибшего на дне колодца

Видео

В Марокко похоронили пятилетнего мальчика по имени Райан. 1 февраля он упал в сухой 32-метровый колодец в деревне Игран. Пять суток спасатели вели раскопки, но спасти ребенка не удалось.

На прощальной церемонии с Райаном Орамом присутствовало много людей. Его отец и младший брат находились в окружении скорбящих друзей, родственников и просто неравнодушных людей.

«Мы находимся недалеко от этого района, где все произошло. То, что случилось с Райаном причинило боль всем нам. Мы каждый день в школе молились, чтобы он выжил на дне колодца. Но воля всемогущего бога такова, что мальчик должен быть рядом с богом», — рассказал администратор школы Мухаммад бин Масуд.

Сосед семьи погибшего мальчика рассказал, что его сын был первым, кто бросился на помощь — спасатели хотели быть осторожными и запретили что-либо предпринимать.

За происходящим пять дней наблюдал весь мир. В социальных сетях появился хэштег #SaveRayan и стал одним из самых популярных в Twitter.

«Нам всем грустно. Его смерть стала странной и неожиданной. Представьте, что маленький мальчик падает в колодец и остается живым в течение пяти дней под землей», — поделился эмоциями Мухаммад Хершиш, сосед семьи погибшего.

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марокко мальчик колодец
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