Жители Украины и большие компании начали искать безопасное убежище поближе к войскам НАТО и странам Евросоюза. Даже посольство США в Киеве рассматривает возможность переехать во Львов. Об этом сообщает американское информационное агентство BuzzFeed News.

Западные и украинские СМИ на протяжении нескольких месяцев нагнетают ситуацию, сообщая о готовящемся масштабном конфликте на Украине. Обстановку постарался стабилизировать президент страны Владимир Зеленский, который был вынужден несколько раз заявить, что Украине ничего не угрожает. Также он призвал жителей украинского государства на поддаваться панике.

Несмотря на все усилия украинского лидера, местные телеканалы и СМИ ежедневно рассказывают своим читателям о надвигающемся масштабном конфликте. Нагнетание обстановки привело к тому, что жители Украины начали искать себе убежище в западных регионах страны, которые граничат со странами Европейского союза, где находятся войска Североатлантического альянса. Американские СМИ назвали неожиданное направление для бегства граждан Украины. По их данным, люди начали переселяться на Западную Украину.

«Украинцы начинают искать безопасное убежище в западных регионах страны. Здесь есть общие границы с членами НАТО, поблизости находятся войска США, а также дороги, ведущие в Европейский союз в случае эвакуации», — пишет американское издание.

Также сообщается, что и посольство США в Киеве ищет себе подходящее здание во Львове, чтобы в скором времени переехать на Западную Украину. Кроме того, некоторые большие компании тоже начали искать возможности переехать в западные регионы, отмечают американские журналисты.

Федеральное агентство новостей /

Изданию удалось связаться с консультантом Офиса президента Украины по связям с общественностью Жанной Шевченко, которая сама не так давно уехала из Киева во Львов, поддавшись панике. На своей странице в социальной сети Facebook написала, что ее примеру хотят последовать и другие украинцы. Шевченко удалось договориться о 100 номерах на 200 человек в гостинице «Львов».

«Надоел Киев? Чемодан, вокзал, Львов! Но на этот раз я бежала не от скуки, а от «тревожных чемоданчиков», «планов Б» и «схем эвакуации». Но паника настигла меня и здесь. С начала недели помогаю друзьям и родным искать временное жилье во Львове. Уже нашла две квартиры и дом для киевлян, 100 номеров в отеле для харьковских айтишников, что-то комфортное и недорогое — для мелитопольских», — сказала она.

Жанна Шевченко сообщила и о том, что многие украинцы специально переезжают в западные регионы страны, чтобы быть поближе к границам с Европейским союзом.

«Люди заинтересованы в аренде на несколько месяцев, но, возможно, и дольше. Мы находимся недалеко от границы НАТО. Это что-то очень важное для людей», — сообщила Жанна Шевченко.

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