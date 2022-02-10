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Боевики обстреляли автомобиль премьер-министра нелегитимного ПНЕ Ливии

Весь мир
Боевики обстреляли автомобиль премьер-министра нелегитимного ПНЕ Ливии
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 10 февраля. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба пережил покушение в ночь на четверг, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к политику.

Согласно данным, боевики расстреляли прямой наводкой автомобиль, в котором находился глава ПНЕ. Однако пострадавших в результате нападения нет. Здоровью Дабибы в настоящее время ничего не угрожает. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Обстоятельства инцидента переданы в генеральную прокуратуру для расследования.

Канцелярия премьер-министра и министерство внутренних дел не сделали официального заявления по поводу события. Снимки машины, в которую попали пули, сразу же растиражировали местные СМИ.

Инцидент случился после провалившегося митинга, организованного в среду вечером соратниками премьера в центре столицы. Несмотря на усилия сторонников и агитацию, поддержать политика пришли единицы.

По информации очевидцев, Дабиба отказался выступать с запланированной речью перед малочисленной публикой. Через несколько минут после прибытия он покинул практически пустую площадь и в сопровождении охраны отправился домой.

Спикер Палаты представителей Агила Салех 17 января объявил об истечении срока полномочий ПНЕ. Официально мандат завершился 24 декабря 2021 года в один день с несостоявшимися всеобщими выборами.

Глава парламента призвал к созданию нового временного правительства. На прошлой неделе начали принимать документы от кандидатов на пост премьер-министра. Избрание намечено на четверг, 10 февраля.

Окончательно потерявший легитимность и доверие среди граждан Дабиба все еще цепляется за власть. В начале месяца пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хамуда подтвердил, что кабмин намерен продолжить работу до проведения всеобщих выборов.

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