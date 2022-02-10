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«Спорт уже стал политикой»: аналитик Федоров объяснил, почему на ОИ в Пекине будут новые скандалы

Общество
«Спорт уже стал политикой»: аналитик Федоров объяснил, почему на ОИ в Пекине будут новые скандалы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Скандалы на Олимпийских играх в Пекине были ожидаемы, и политологи понимали, что спортивный праздник будет омрачен. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН.

«Люди думали, что переключились на спорт и будут следить за зрелищными, красивыми трансляциями из олимпийского Пекина, а оказалось, что и тут политика. Выходит, что от насущных политических вопросов никуда не уйти. Олимпиада-олимпиадой – все хорошо, но какие-то сложные, кризисные моменты — они никуда не уходят, и их надо решать. И, безусловно, нужно как-то сбивать градус напряженности», — отметил политолог.

«Спорт уже стал политикой»: политолог Федоров объяснил, почему на Олимпиаде в Пекине будут новые скандалы
pixabay.com / PD

По словам Сергея Федорова, «мутная история» с пробами Валиевой или конфликт перед хоккейным матчем между женскими командами России и Канады из-за COVID-19 — это не последние неприятности, которые сильно омрачат праздник спорта в Пекине.

«Вообще смешивать политику со спортом — это последнее дело. Это удел плохих политиков, скажем так, негодных политиков. И это, как мы видим, делают не только украинцы, когда их спортсмены демонстративно не встали похлопать Камиле Валиевой — это же делают и американцы. Это истории с допингом и прочее. Спорт, к сожалению, стал уже в какой-то степени политикой, поэтому на Олимпиаде политическая подоплека, конечно, абсолютно во всем присутствует», — заявил Сергей Федоров.

«Спорт уже стал политикой»: политолог Федоров объяснил, почему на Олимпиаде в Пекине будут новые скандалы
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Накануне появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Однако, как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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