Минфин: цифровая валюта может облагаться налогом на прибыль в России

Москва, 10 февраля. Минфин РФ может обязать майнеров платить налог на прибыль, рассказал глава департамента финансовой политики Иван Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

Налогообложение новый формы активов вызывает много вопросов, но следует разделять взимание налогов с держателей валюты и с тех, кто занимается ее добычей.

«Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — приводит слова Чебескова ТАСС.

Министерство финансов ранее представило концепцию регулирования криптовалют. В частности, предложено разделить держателей такой валюты на квалифицированных и неквалифицированных, а также идентифицировать пользователей.

Между тем югорский депутат Ринат Айсин призвал строить криптофермы на месторождениях, используя для энергии попутный нефтяной газ. Регион мог бы стать пилотным для создания нормативной базы по регулированию рынка криптовалюты и его полной легализации, пишет «ФедералПресс».