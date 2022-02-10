Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 13:43
13:42
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису
13:42
Армия
Столтенберг заявил о планах НАТО перебросить боевые группы в Румынию к Черному морю
13:39
Экономика
Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды в России
13:38
Политика
Лавров допустил эвакуацию неосновного состава диппредставительств России с Украины
13:37
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен вышла на связь спустя полтора года после исчезновения
13:36
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале партнерства с «МК в Волгограде»
13:34
Общество
Компании из Приморья приняли участие в самой крупной продовольственной выставке в России
13:31
Политика
Глава МИД Британии Трасс пригрозила России незапуском «Северного потока — 2»
13:31
Олимпийские игры 2022
Президент ФКР Дмитрий Свищев призвал оберегать Камилу Валиеву и не верить слухам
13:31
Политика
Песков заявил о готовности ответа России на реакцию США по гарантиям безопасности
Все новости

Минфин: цифровая валюта может облагаться налогом на прибыль в России

Экономика
Минфин: цифровая валюта может облагаться налогом на прибыль в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Минфин РФ может обязать майнеров платить налог на прибыль, рассказал глава департамента финансовой политики Иван Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

Налогообложение новый формы активов вызывает много вопросов, но следует разделять взимание налогов с держателей валюты и с тех, кто занимается ее добычей.

«Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — приводит слова Чебескова ТАСС.

Министерство финансов ранее представило концепцию регулирования криптовалют. В частности, предложено разделить держателей такой валюты на квалифицированных и неквалифицированных, а также идентифицировать пользователей.

Между тем югорский депутат Ринат Айсин призвал строить криптофермы на месторождениях, используя для энергии попутный нефтяной газ. Регион мог бы стать пилотным для создания нормативной базы по регулированию рынка криптовалюты и его полной легализации, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минфин: цифровая валюта может облагаться налогом на прибыль в России
налоги минфин рф криптовалюта налогообложение цифровая валюта крипторынок
Комментировать