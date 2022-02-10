Юрист Красовская указала на нюансы нынешней индексации пенсий

Москва, 10 февраля. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская уточнила, каким категориям пенсионеров и в каком размере будет начислена прибавка к пенсии.

Как напомнила Красовская, с 1 января неработающим пенсионерам уже проиндексировали пенсионные выплаты на 8,6%. В итоге в феврале они получили вместе с пенсией за текущий месяц и доплату за январь. Аналогичная индексация для военных запланирована в марте. Это случится, если 11 февраля Совет Федерации примет соответствующий закон. Тогда военные пенсионеры наряду с пенсией за текущий месяц получат доплаты за январь и февраль, сообщает Life.

По словам Красовской, с 1 марта смогут получить прибавки к пенсии и определенные категории пенсионеров. Так, прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. Им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она удваивается. То есть в этом году прибавка составит 6 564,31 рубля. При этом сумма прибавки увеличивается с учетом соответствующего районного коэффициента в том случае, если пенсионер проживает на Крайнем Севере или приравненных к ним местностях. Все эти прибавки осуществляются в беззаявительном порядке.

Но есть ситуации, когда для получения прибавки необходимо в марте направить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Речь идет о пенсионерах, у которых появились иждивенцы, например, родился ребенок. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты. Кроме этого, если пенсионер переедет в марте в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, переведя туда свое пенсионное дело, то ему следует подать в ПФР об этом заявление. Тогда по итогам проверки информации ему повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности за северный стаж.

Ранее ФАН опубликовал разъяснения пенсионного эксперта Сергея Власова по поводу предстоящих мартовских доплат к пенсиям россиянам, которые получают выплаты по линии Минобороны и правоохранительных органов. Они в отличие от других категорий пожилых граждан еще не получили свои доплаты в феврале.