Лавров подтвердил готовность России к взаимному улучшению отношений с Великобританией

Москва, 10 февраля. Москва ответит взаимностью, если Лондон нацелен на улучшение двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

По словам министра, он ознакомился с текстом выступления премьера Великобритании Бориса Джонсона в Палате общин. Он высказался за налаживание диалога с РФ, отметил Лавров.

«Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы», — сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, в российской столице стартовали переговоры Лаврова и Трасс. Стороны обменяются мнениями по вопросу украинского кризиса, а также обсудят отношений Москвы и Лондона.