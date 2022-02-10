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«Будет мешать — выгонят быстро»: до чего Зеленского может довести критика в адрес США
Политика
«Будет мешать — выгонят быстро»: до чего Зеленского может довести критика в адрес США
Федеральное агентство новостей  / 

Президента Украины Владимира Зеленского в США терпят, но не очень-то и любят. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее турецкий МИД выпустил сообщение, в котором подчеркнул, что заявления Запада о том, что Россия якобы вторгнется на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки.

«Это заявление — калька с недавних выступлений Владимира Зеленского, где тот говорил практически то же самое,  — заметил Брутер. — Дело в том, что Украина сейчас сталкивается с тем, что Запад рассматривает ее исключительно как объект. И глава государства там сам не знает, начнет ли он боевые действия против ДНР и ЛНР или не начнет — в этом спектакле он даже не исполнитель, а всего лишь зритель. Американцы все решат и сделают за него — так, как это будет удобно им самим».

И Зеленскому, продолжил политолог, все это очень не нравится.

«Будет мешать — выгонят быстро»: до чего Зеленского может довести критика в адрес США
ФБА «Экономика сегодня» /

«Сама постановка вопроса о «грядущей агрессии» России, которую активно транслируют США, наносит вред украинской экономике, — заявил эксперт. — Власть же самого Киева предстает не просто недееспособной — она не может ответить на ключевой для украинцев вопрос: нужна ли она им вообще? Так что в этих непростых условиях Зеленский позволяет себе изречения, которые не нравятся Вашингтону (как, собственно, и он сам)».

При этом, продолжил собеседник ФАН, американцы готовы прощать украинскому президенту небольшую критику, пока она не переходит черты допустимости.

«Он им не очень мешает, — заметил Брутер. — Будет мешать — выгонят быстро, тут сомнений никаких нет».

Ранее в Совфеде дали оценку заявлениям Финляндии о возможности вступления в НАТО.

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Все новости / Политика / «Будет мешать — выгонят быстро»: до чего Зеленского может довести критика в адрес США
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