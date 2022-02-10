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Читатели Tencent: Украина нарвется на неприятности из-за американских комплексов THAAD

Армия
Читатели Tencent: Украина нарвется на неприятности из-за американских комплексов THAAD
Global Look Press  /  US Army/via Globallookpress.com

Пекин, 10 февраля. Читателей китайского издания Tencent возмутила идея Украины разместить на своей территории американские противоракетные комплексы THAAD.

Недавно украинские власти обратились к США с просьбой развернуть в Харьковской области несколько дивизионов систем ПРО. Жители Китая убеждены, что Украина нарвется на неприятности из-за американских комплексов THAAD. По их словам, Киев не отдает себе отчета в том, какими печальными последствиями может обернуться такое решение, передает «ПолитРоссия».

«Если у украинских политиков осталось немного мудрости, то они не станут разворачивать THAAD. Они точно прогорят, если пойдут на такое», — написал один из читателей.

По мнению некоторых китайцев, украинская власть подливает масла в огонь и стремится к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Читатели убеждены, что Украина совершит катастрофическую ошибку, разместив у себя иностранные боевые системы.

«Китай должен недвусмысленно заявить миру, что просьба Украины к США разместить THAAD является провокационным ходом, который принесет Украине катастрофу», — убежден житель КНР.

Ранее сообщалось, что Киев занимается нагнетанием милитаристских настроений среди населения. В МИД РФ считают, что Украине нужно перестать плясать под дудку НАТО, передает ytro.news.

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