Словакия предоставила США два военных аэродрома вопреки протестам населения

Парламент Словакии 79 голосами против 60 одобрил заключение с Вашингтоном военного договора, согласно которому сроком на десять лет США получают в свое пользование два военных аэродрома — Малацки-Кучина и Слиац. Документ подписали госсекретарь Штатов Энтони Блинкен и словацкий министр обороны Ярослав Над еще 3 февраля. Спустя неделю, уже после одобрения парламентом, соглашение ратифицировала президент Словакии Зузана Чапутова. Таким образом, США за счет Братиславы получают возможность придвинуть к украинским границам свои базы передового присутствия, используя которые Пентагон получит возможность быстрого наращивания сил на угрожающих направлениях.

Slovak President Zuzana Čaputová supports Defence Cooperation Agreement between Slovakia and the US. https://t.co/MAwoWSxqOA — The Slovak Spectator (@slovakspectator) January 20, 2022

Западные издания пишут, что голосование было непростым. Обсуждение этого вопроса сопровождалось многотысячной демонстрацией перед зданием парламента, где люди устроили митинг против заключения договора. Оппозиция заявила, что данный документ ставит под угрозу суверенитет Словакии и делает возможным постоянное присутствие американских войск на территории страны, допуская возможное в будущем размещение на этих аэродромах ядерного оружия США. Однако правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером отказалось прислушаться к гласу народа и заверило, что соглашение лишь «значительно повысит безопасность» и ни о каком ядерном оружии речи идти не будет.

Согласно подписанному договору, США обязуются вложить в реконструкцию обоих аэродромов 100 миллионов долларов. В настоящее время объекты вполне способны принять практически все виды воздушного транспорта, включая самые тяжелые военно-транспортные самолеты, которыми располагают американские ВВС. Аэродром Слиац расположен в районе города Зволен в центре Словакии, имеет бетонное покрытие и длину полосы 2 700 метров. С декабря 2020 года он выведен из использования гражданской авиацией и полностью принадлежит военным. База Малацки-Кучина расположена неподалеку от города Малацки на западной границе Словакии, имеет бетонное покрытие и длину полосы 2 660 метров, используется в военных целях.

????????Slovakya parlamentosu ve Cumhurhaşkanı,

????????ABD ordusunun iki Slovak hava kuvveti üssünü (Malacky-Kuchyna ve Sliac) 10 yıl boyunca kullanmasına izin verdi. pic.twitter.com/NscQEARvu6 — Sanal Savunma  (@SanalSavunma) February 10, 2022

Не полагаясь лишь на условия сотрудничества в рамках Североатлантического альянса, Вашингтон приступил к выстраиванию двусторонних военных контактов с европейскими державами. Договоры, подобные тому, что был заключен со Словакией, США подписали с 23 членами НАТО, куда входят также страны, граничащие с Украиной — Польша и Венгрия. И если Польша в последние дни с распростертыми объятиями принимает усиление американского воинского контингента в лице бригадной боевой группы из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, то Венгрия вопреки желаниям Вашингтона пока поступает прямо противоположно.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на размещение дополнительных войск альянса, не видя в этом необходимости.

«Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это собственные Вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — сказал министр.

Венгрия была принята в НАТО в 1999 году в числе первых трех стран из бывшего социалистического лагеря, к настоящему времени численность ее вооруженных сил составляет порядка двадцати тысяч человек. В составе сухопутных войск имеются 5-я «Иштван Бочкаи» в Дебрецене и 25-я «Дьердь Клапка» в городе Тата пехотные бригады, 2-я бригада специального назначения «Витэз Берталан Арпад» на авиабазе Сольнок, разведывательный полк, полк управления и связи, инженерный полк, полк тыла, полк разминирования и боевых катеров, а также батальон радиационной, химической и биологической защиты. На вооружении войск имеются 34 советских танка Т-72М1, 12 западногерманских танков «Леопард-2А4», а также 400 орудий полевой артиллерии. Руководство страны полагает, что этих сил достаточно для купирования угроз, исходящих с украинского направления.

И в отличие от Словакии руководство и народ Венгрии гораздо глубже понимают значение слова «суверенитет».