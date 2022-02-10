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Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу на ОИ-2022
Global Look Press  /  Chen Xiaogen/Sipa Asia/Keystone Press Agency

Пекин, 10 февраля. Российские керлингисты выиграли первый матч на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые продолжаются в Китае.

Мужская сборная России по керлингу обыграла Китай в матче олимпийского турнира в Пекине. Встреча, проходившая на арене «Акватикс Центр», завершилась поражением хозяев соревнований со счетом 4:7. Российские керлингисты одержали первую победу на ОИ-2022.

Ранее спортсмены из РФ со счетом 5:6 проиграли США. За национальную команду по керлингу на ОИ-2022 выступают Евгений Климов, Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, а также Даниил Горячев. В следующем матче олимпийского турнира сборная России сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 11 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу на ОИ-2022
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