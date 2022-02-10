Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу на ОИ-2022

Пекин, 10 февраля. Российские керлингисты выиграли первый матч на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые продолжаются в Китае.

Мужская сборная России по керлингу обыграла Китай в матче олимпийского турнира в Пекине. Встреча, проходившая на арене «Акватикс Центр», завершилась поражением хозяев соревнований со счетом 4:7. Российские керлингисты одержали первую победу на ОИ-2022.

Ранее спортсмены из РФ со счетом 5:6 проиграли США. За национальную команду по керлингу на ОИ-2022 выступают Евгений Климов, Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, а также Даниил Горячев. В следующем матче олимпийского турнира сборная России сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 11 февраля.