Хореограф группы Тутберидзе вышел из себя после слухов о допинге у фигуристки Валиевой

Пекин, 10 февраля. Журналистам, устроившим травлю российской фигуристки Камилы Валиевой, следует принести спортсменке свои извинения. Такое мнение высказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Скандал, связанный с допинг-пробой россиянки, вывел хореографа из себя. Железняков заявил, что пока Валиева «летит к своей мечте», журналисты метают в нее камни, которые на них же в итоге и упадут.

«Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте. В тебя черти снизу камни кидают, а ты лети, выше лети, все равно камни не долетят — слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьезное — уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, извиняйтесь за все, что вы устроили», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Не обошла своим вниманием допинг-скандал с участием Валиевой и сама Тутберидзе, являющаяся главным тренером фигуристки. Она заявила, что не собирается заниматься сплетнями.