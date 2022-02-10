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Хореограф группы Тутберидзе вышел из себя после слухов о допинге у фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 11:53
Олимпийские игры 2022
Хореограф группы Тутберидзе вышел из себя после слухов о допинге у фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 10 февраля. Журналистам, устроившим травлю российской фигуристки Камилы Валиевой, следует принести спортсменке свои извинения. Такое мнение высказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Скандал, связанный с допинг-пробой россиянки, вывел хореографа из себя. Железняков заявил, что пока Валиева «летит к своей мечте», журналисты метают в нее камни, которые на них же в итоге и упадут.

«Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте. В тебя черти снизу камни кидают, а ты лети, выше лети, все равно камни не долетят — слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьезное — уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, извиняйтесь за все, что вы устроили», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Не обошла своим вниманием допинг-скандал с участием Валиевой и сама Тутберидзе, являющаяся главным тренером фигуристки. Она заявила, что не собирается заниматься сплетнями.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Хореограф группы Тутберидзе вышел из себя после слухов о допинге у фигуристки Валиевой
ои железняков валиева
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