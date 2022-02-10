Вирусолог Альтштейн оценил шансы Жириновского выздороветь от коронавируса

Москва, 10 февраля. Вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о влиянии вакцинации от коронавируса на здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Специалист напомнил, что вакцинация усиливает иммунный ответ на коронавирус. Благодаря этому у политика есть шансы побороть опасную болезнь.

«Я надеюсь, что ничего с ним ужасного не произойдет, он выздоровеет, и ему помогут те прививки, которые он сделал раньше. Вакцинация может помочь даже при 75% поражения легких. Это не значит, что человек обречен», — сообщил вирусолог в беседе с Lenta.ru.

В случае Жириновского COVID-19 распространяется в условиях иммунитета. Из-за вакцинации его организм находится под защитой.

Сообщения СМИ о тяжелом состоянии политика оказались ложными. Глава ЛДПР не подключен к аппарату ИВЛ и ведет работу из медицинского учреждения.