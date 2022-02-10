Российские ретейлеры столкнулись с проблемами при поставках импортных овощей и фруктов

Москва, 10 февраля. Сотни контейнеров с овощами и фруктами скопились в портах в ожидании проверок Роспотребнадзором. Из-за этого появились задержки с поставками в магазины, а по некоторым позициям уже возник дефицит.

Ретейлеры испытывают проблемы с поставками апельсинов, винограда, лимонов, перца, гранатов и других фруктов и овощей. Время, которое приходится тратить на оформление товаров, приводит не только к дополнительным затратам поставщиков на его хранение. Овощи и фрукты портятся, поставщики несут убытки, сообщает портал «Накануне».

Усиление контроля Роспотребнадзора за ввозом в РФ фруктов и овощей привело к более длительному прохождению таможни. Товары стали чаще досматривать и отправлять на карантин. Из-за этого продукция зачастую находится в дороге около восьми дней.

Владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков ранее выразил мнение, что российские власти не допустят сильного разгона цен на продовольственные товары.

Тем временем региональные и местные ретейлеры из семи регионов поддержали инициативу лидеров розничной торговли. Они ограничили максимальные розничные наценки на отдельные категории товаров из базовой продуктовой корзины, пишет «ФедералПресс».