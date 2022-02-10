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Лавров шуткой отказался от перевода на встрече с главой МИД Британии Трасс

Политика
Лавров шуткой отказался от перевода на встрече с главой МИД Британии Трасс
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 10 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров попросил не переводить на русский язык выступление британской коллеги Лиз Трасс.

Трасс прилетела в Москву с официальным визитом. 10 февраля она встретилась с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В начале встречи она поблагодарила российскую сторону за возможность посетить страну.

Когда переводчица начала переводить слова Трасс, Лавров прервал ее шуточной фразой.

«Тут все понимают», — сказал глава МИД РФ, отказавшись от помощи.

Ранее Лавров заявил, что готов обсудить вопросы реализации российских инициатив с британским МИД. По его словам, Россия и Британия несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях.

Сообщалось, что в Москве Трасс встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим, а также побывала на Могиле Неизвестного Солдата, где возложила венок. Она прилетела в Россию 9 февраля.

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великобритания лавров трасс
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