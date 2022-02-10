Директор СВР Нарышкин исключил наличие у России агрессивных планов по Украине

Москва, 10 февраля. Москва не вынашивает каких-либо агрессивных планов по отношению к Киеву, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, сообщения об этом являются намеренной дезинформацией Запада. Такие утверждения начали распространяться и были подхвачены в европейских странах, отметил Нарышкин.

«Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц», — сказал глава СВР.

Также Нарышкин подчеркнул, что главная угроза для Украины заключается в конфликте между Киевом и республиками Донбасса. Урегулировать ситуацию можно лишь с помощью выполнения Минских соглашений, добавил он.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад заставить Украину соблюдать минские договоренности. Дипломат уточнила, что лучшего формулы для разрешения кризиса еще не придумано.