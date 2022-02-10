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Гонорар за выступление Григория Лепса после его развода с женой вырос до 17 млн рублей

Шоу-бизнес
Гонорар за выступление Григория Лепса после его развода с женой вырос до 17 млн рублей
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 февраля. Заслуженный артист России, 59-летний певец Григорий Лепс в конце 2021 года развелся с супругой Анной Шаплыковой. Вернувшись в стан завидных холостяков, артист начал просить за свои выступления втрое больше денег.

Шаплыкова подала заявление на развод с Лепсом 16 ноября 2021 года. Спустя четыре дня их брак, продлившийся 20 лет, был официально расторгнут. Как рассказал приятель артиста, промоутер Евгений Морозов, после развода Лепс начал просить за свои выступления 17 млн рублей.

«Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов. С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов. У Гриши втрое увеличился гонорар!» — рассказал Морозов в комментарии kp.ru.

Собеседник издания допустил, что Лепс в конечном счете все же сможет примириться с Шаплыковой — умной, по словам Морозова, женщиной. При этом романы исполнителя он оправдал тем, что Лепс является творческим человеком, способным зачахнуть без женского внимания.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» 9 февраля выступил на большом сольном концерте в Новосибирске. Выйти на сцену Лепсу не помешало даже неважное здоровье — у певца была температура 38,2 градуса.

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