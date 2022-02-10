Товарооборот России и Индии вырос до рекордных показателей в 2021 году

Нью-Дели, 10 февраля. РФ и Индия продолжительное время работали над развитием двусторонней торговли. Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов в интервью РИА Новости рассказал, каких результатов удалось добиться в прошедшем году.

Негативными факторами стали западные санкции и нарушение цепочек поставок из-за пандемии, однако Россия и Индия выходят на рекордные показатели по объему товарооборота. Соответствующая цель была поставлена еще в 2014 году.

«С января по ноябрь 2021 года товарооборот между нашими странами составил 12 миллиардов долларов. Это рекордный показатель торговли за многие годы. Можно утверждать, что его итоговое годовое значение будет еще выше», — отметил Алипов.

Россия ранее выступила за более активное и плотное взаимодействие Индии с ОДКБ.