Аналитик Сивков предсказал реакцию Москвы на просьбу украинцев присоединиться к РФ

Москва, 10 февраля. Даже в самых экстремальных и форс-мажорных обстоятельствах Россия не будет подчинять и уж тем более каким-то образом присоединять Украину.
В этом плане всех адептов вооруженного вторжения, которое уже несколько месяцев как «вот-вот произойдет», ждет неприятный сюрприз. Даже если представить вдруг, что миллионы украинцев выйдут на референдум и единогласно попросят вхождения Украины в состав России, Москва на это никогда не пойдет. Дело в том, что РФ это совершенно ни к чему.
Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный аналитик Константин Сивков, высмеяв информационную истерию западных СМИ по поводу военного вторжения на Украину. Эксперт, в частности, остановился на странной фантазии некоторых журналистов о привязке наступления к погодным условиям. Сивков подчеркнул, что западные аналитики почему-то пытаются проецировать свои слабости на Россию. Дело в том, что это танки НАТО, как, впрочем, и другая тяжелая техника, не смогут преодолеть бездорожье после обильных дождей. Их проблема в том, что они слишком тяжелые. Российские же танки как минимум на двадцать тонн легче «Леопардов» или «Абрамсов» и поэтому военачальникам не нужно ждать, как пишут некоторые СМИ, пока земля как следует промерзнет.
Сивков также подчеркнул, что все эти рассуждения, на самом деле не имеют никакого смысла, потому что Россия никогда не планировала, и не собирается планировать какой-то вариант захвата Украины. Москве это не нужно со всех точек зрения.
«Начнем с того, что оттепель может остановить только танки западных стран. Это западные танки весят порядка 60-70 тонн. Российские танки примерно на 20 тонн легче. Они весят где-то порядка 46 тонн. Соответственно наши танки намного лучше подготовлены для наступления в условиях грязи. Так что в этом плане опасаться особо нечего. Теперь что касается самого наступления. Я уже устал повторять, но России нет никакого смысла наступать на Украину. Даже если все население дружно, миллионы украинцев попросятся в состав России, Москва это желание проигнорирует. Нам это совсем не с руки. Экономика Украины разгромлена, сама страна разрушена, население деморализовано. Принимать на себя такой груз как минимум неприятно. Нам нужна дружественная Украины, суверенная и независимая», — отметил Константин Сивков.
Аналитик добавил, что в случае обострения ситуации в Донбассе, если группировка ВСУ пойдет в наступление, Россия проведет быструю операцию по принуждению к миру, по типу отражения грузинской агрессии в Южной Осетии. Украина в итоге лишится немалой части своей армии и будет вынуждена просить мира на любых условиях.
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