Аналитик Сивков предсказал реакцию Москвы на просьбу украинцев присоединиться к РФ

Москва, 10 февраля. Даже в самых экстремальных и форс-мажорных обстоятельствах Россия не будет подчинять и уж тем более каким-то образом присоединять Украину.

В этом плане всех адептов вооруженного вторжения, которое уже несколько месяцев как «вот-вот произойдет», ждет неприятный сюрприз. Даже если представить вдруг, что миллионы украинцев выйдут на референдум и единогласно попросят вхождения Украины в состав России, Москва на это никогда не пойдет. Дело в том, что РФ это совершенно ни к чему.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный аналитик Константин Сивков, высмеяв информационную истерию западных СМИ по поводу военного вторжения на Украину. Эксперт, в частности, остановился на странной фантазии некоторых журналистов о привязке наступления к погодным условиям. Сивков подчеркнул, что западные аналитики почему-то пытаются проецировать свои слабости на Россию. Дело в том, что это танки НАТО, как, впрочем, и другая тяжелая техника, не смогут преодолеть бездорожье после обильных дождей. Их проблема в том, что они слишком тяжелые. Российские же танки как минимум на двадцать тонн легче «Леопардов» или «Абрамсов» и поэтому военачальникам не нужно ждать, как пишут некоторые СМИ, пока земля как следует промерзнет.

Федеральное агентство новостей /

Сивков также подчеркнул, что все эти рассуждения, на самом деле не имеют никакого смысла, потому что Россия никогда не планировала, и не собирается планировать какой-то вариант захвата Украины. Москве это не нужно со всех точек зрения.

«Начнем с того, что оттепель может остановить только танки западных стран. Это западные танки весят порядка 60-70 тонн. Российские танки примерно на 20 тонн легче. Они весят где-то порядка 46 тонн. Соответственно наши танки намного лучше подготовлены для наступления в условиях грязи. Так что в этом плане опасаться особо нечего. Теперь что касается самого наступления. Я уже устал повторять, но России нет никакого смысла наступать на Украину. Даже если все население дружно, миллионы украинцев попросятся в состав России, Москва это желание проигнорирует. Нам это совсем не с руки. Экономика Украины разгромлена, сама страна разрушена, население деморализовано. Принимать на себя такой груз как минимум неприятно. Нам нужна дружественная Украины, суверенная и независимая», — отметил Константин Сивков.

Аналитик добавил, что в случае обострения ситуации в Донбассе, если группировка ВСУ пойдет в наступление, Россия проведет быструю операцию по принуждению к миру, по типу отражения грузинской агрессии в Южной Осетии. Украина в итоге лишится немалой части своей армии и будет вынуждена просить мира на любых условиях.

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