Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 12:14
12:14
Весь мир
Боевики обстреляли автомобиль премьер-министра нелегитимного ПНЕ Ливии
12:09
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла максимума за всю пандемию
12:08
Происшествия
Задымление произошло на Песцовом месторождении «Газпромнефть-Заполярья»
12:07
Экономика
Минфин: цифровая валюта может облагаться налогом на прибыль в России
12:06
Происшествия
В Ялте автомобиль сбил ребенка недалеко от школы
12:06
Весь мир
Словакия предоставила США два военных аэродрома вопреки протестам населения
12:05
Политика
Лавров подтвердил готовность России к взаимному улучшению отношений с Великобританией
12:04
Общество
Охотинспекторы выпустили на волю заблудившуюся во дворе дома косулю в Волгограде
12:00
Видео
Российские регионы накрыло «черное небо»
12:00
Политика
Всего лишь дань моде: в Совфеде дали оценку заявлениям Финляндии о возможности вступления в НАТО
Все новости

Корабли ВМФ РФ прибыли на базу в Севастополе после дальнего похода

Армия
Корабли ВМФ РФ прибыли на базу в Севастополе после дальнего похода
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Симферополь, 10 февраля. Отряд кораблей Северного и Балтийского флотов зашел в военно-морскую базу Севастополя после дальнего похода.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота ВМФ РФ говорится, что в отряд входят шесть больших десантных кораблей — «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». По имеющейся информации, они завершили межфлотский переход вокруг Европы.

«В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота — город Севастополь», — сказано в сообщении.

В Севастополе экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горючего, воды, продовольствия и отдохнут. За время похода отряд преодолел уже около семи тысяч морских миль.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Головко» с управляемыми ракетами «Циркон» может заступить на боевое дежурство до конца 2022 года. Также стало известно, что новый малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 завершает прохождение заводских ходовых испытаний, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Корабли ВМФ РФ прибыли на базу в Севастополе после дальнего похода
вмф рф северный флот балтфлот корабли
Комментировать