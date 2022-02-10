Корабли ВМФ РФ прибыли на базу в Севастополе после дальнего похода

Симферополь, 10 февраля. Отряд кораблей Северного и Балтийского флотов зашел в военно-морскую базу Севастополя после дальнего похода.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота ВМФ РФ говорится, что в отряд входят шесть больших десантных кораблей — «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». По имеющейся информации, они завершили межфлотский переход вокруг Европы.

«В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота — город Севастополь», — сказано в сообщении.

В Севастополе экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горючего, воды, продовольствия и отдохнут. За время похода отряд преодолел уже около семи тысяч морских миль.

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