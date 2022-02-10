Маркетолог Григорьев: Проверка паспортов на сайтах для взрослых превратит Британию в концлагерь

В будущем даже просмотр легального контента сайтов для взрослых может привести к ограничению прав граждан. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев. Ранее СМИ сообщили о том, что Лондон вернулся к планам проверять паспортные данные интернет-пользователей, которые посещают ресурсы с порно-роликами.

«В порно есть вещи, которые криминализированы во всем мире. Они должны пресекаться. Пусть за этим следит хоть американское ФБР, хоть израильский Моссад. В то же время есть подобные сайты без запрещенного контента. Кого вообще волнует, кто их посещает? Мне крайне не нравятся любые попытки любых государств залезать в чью-то интимную сферу», — сообщил эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что в будущем такие шаги могут привести к серьезным последствиям для населения.

«Мы что, хотим устроить инквизицию нравственности? Это натуральный концлагерь. Сегодня следят за тем, что вы смотрите, завтра проследят, что вы читаете, послезавтра за все это вас, например, лишат социальных баллов. В Китае проводили похожий эксперимент: кто-то не мог летать самолетом, передвигаться свободно», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Николай Григорьев

В завершение он добавил, что, на его взгляд, ресурсы для взрослых послужили лишь удачным предлогом для идеи доступа в интернет по паспорту.

«Подобные инициативы — мракобесие. У нас есть законы. Как только хотят знать, что вы читаете, что слушаете — это первый робкий шаг к полному контролю жизни. Если вам запретят читать Льва Толстого без паспорта, то вы возмутитесь, поэтому начать лучше с порно. Это многие поддержат. Затем появится орган, определяющий моральность или аморальность контента. Нужно переписывать паспортные данные тех, кто выступает с такими инициативами», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН заявил, что лидерство компании Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы. Он также добавил, что из-за дефицита человечество ждет период, когда люди будут пользоваться одним гаджетом несколько лет.