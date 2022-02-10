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Очки с дополненной реальностью для пилотов изобрел школьник

Видео

Ульяновский школьник Адель Шакиров разработал очки для гражданской авиации. Стартам поможет пилотам оптимизировать процесс управления воздушным судном и повысить безопасность полета.

17-летний Адель Шакиров учится в 11-м классе средней школы. С самого девства юный инженер влюблен в авиацию и самостоятельно изучает тонкости самолетостроения. Недавно парень создал очки с дополненной реальностью. Ноу-хау-гаджет представляет собой оптическую систему из зеркал и линз, где изображение с основного дисплея преобразуется и выводится пилоту на прозрачный дисплей очков.

«Эти очки позволяют пилоту транслировать полетные показания в более удобной форме. Он не отвлекается на приборы, все время сохраняет визуальный контакт с землей, допустим, со взлетно-посадочной полосой во время посадки, и процедура проходит более безопасно», — пояснил Адель.

Подобные технологии уже активно используются военными летчиками, однако пилоты гражданской авиации летают по старинке без подобных очков. Знакомые курсанты и пилоты уже успели оценить разработку Аделя. Теперь школьник надеется получить спонсорскую поддержку и запустить разработку в производство. По словам инженера, очки с дополненной реальностью уже не первое его изобретение.

«Первая такая более или менее удачная технология — это была технология «часть умного дома», которая автоматически открывала шторы при различных степенях освещения. Далее уже пошли более серьезные проекты, такие как проектирование квадракоптера и 3D-карты для него», — поделился Адель.

В планах у юноши поступить в летное училище и в будущем заниматься любимым делом. А пока Адель собрал свой собственный домашний авиасимулятор и досконально изучает тонкости управления разными типами самолетов.

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очки разработка дополненная реальность
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