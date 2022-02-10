Страшное предсказание ясновидящей Ванги на 2022 год уже начало сбываться

Москва, 10 февраля. Очередное расшифрованное пророчество болгарской ясновидящей Ванги предсказало человечеству множество трудностей в 2022 году.

Согласно данным экспертов, которые исследуют пророчества Ванги, в 2022 году человечество ждут опасные события. Это связано с тем, что в каждом месяце текущего года будет по пять двоек. Самой страшной датой оказалось 22.02.2022 года.

Ясновидящая предсказывала, что в этом году ученые столкнутся с опасным вирусом. Он придет из Сибири, когда там начнут таять ледники.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», — приводит слова Ванги издание «Сиб.фм».

Также в этом году стоит опасаться сильной жары. Из-за нее люди начнут мучиться от жажды и голода.

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Пророчества Ванги предсказывают объединение России с другими славянскими державами. Таким образом, страна станет самым могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и станет властелином мира», — нарекала Ванга.

При жизни болгарская ясновидящая была очень известной. К ней приезжали люди со всего мира. Однако представителей трех знаков зодиака Ванга не пускала на порог.