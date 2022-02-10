Первая положительная допинг-проба обнаружена на Олимпийских играх

Пекин, 10 февраля. Международное агентство допинг-тестирования ITA сообщило, что иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки использовал запрещенное на Олимпийских играх вещество.

В допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона. Савех-Шемшаки был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия зимних Игр. Лыжника временно отстранили от участия в соревнованиях.

Это стало первой положительной допинг-пробой на Олимпийских играх. Стоит отметить, что иранец является довольно известным спортсменом, который принимал участие в Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

Ранее американский фигурист Джейсон Браун прокомментировал возможность сборной США по фигурному катанию занять первое место на ОИ после повторного тестирования на допинг Камилы Валиевой. Олимпиец не исключил, что по правилам победа будет за американскими спортсменами, если у россиянки обнаружат нарушения.