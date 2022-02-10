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Посол РФ Нечаев: остановка «СП-2» властями США скажется на компаниях и потребителях из Германии

Экономика
Посол РФ Нечаев: остановка «СП-2» властями США скажется на компаниях и потребителях из Германии
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 10 февраля. Блокировка «Северного потока — 2» американскими властями нанесет ущерб прежде всего компаниям и потребителям из Германии, считает российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что трубопровода «не станет» в случае якобы возможного вторжения России на Украину. Дипломат напомнил, что «СП-2» представляет собой многосторонний экономический проект, в котором участвуют сразу несколько европейских корпораций.

«И он имеет беспроигрышный эффект: мы поставляем газ в Европу напрямую, по разумным ценам и в соответствии с долгосрочными контрактами на поставку и получаем за это деньги», — отметил Нечаев в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уверен, что запуск «Северного потока — 2» в первую очередь нужен европейским партнерам. Москва найдет, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что проект не удастся запустить.

Претендентов на российский газ найдется немало, подтвердил аналитик Сергей Суверов. Даже если готовый «СП-2» будет просто лежать на дне Балтийского моря, обычный топливный экспорт в ту же Германию может повысить доходную часть российского энергетического сектора до 30 млрд долларов, цитирует его INFOX.

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