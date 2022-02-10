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Олимпиада-2022: скандал в фигурном катании, шансы Валиевой, медальный зачет, место России

Спорт
Олимпиада-2022: скандал в фигурном катании, шансы Валиевой, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей  / 

Седьмой день зимней Олимпиады-2022 в Пекине продолжился бурными обсуждениями темы, взорвавшей информационное пространство вечером в среду, 9 февраля. Неожиданно выяснилось, что, по неофициальным данным, церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира отложена из-за предположительно положительной допинг-пробы одного из российских спортсменов.

Позже слухи стали связывать с олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях Камилой Валиевой. Сообщалось, что речь идет о пробе, сданной еще в декабре, которая выявила микродозу запрещенного препарата, не влияющего на спортивные результаты. Упоминался препарат триметазидин, который, как считается, помогает сердцу и мозгу справиться с интенсивными нагрузками. В большом спорте он под запретом с 2014 года.

Многие российские политики, спортивные деятели и интернет-пользователи поддержали Валиеву, назвав историю с предполагаемым допингом антироссийской провокацией. В МОК отказываются комментировать эту ситуацию, называя публикации в СМИ слухами и спекуляцией, и просят запастись терпением.

«Сплетнями не занимаюсь», — сказала журналистам тренер юной фигуристки Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме якобы положительной допинг-пробы.

По последним данным, Камила Валиева вышла в четверг утром на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина. Информация, что ее якобы отстранили от дальнейших выступлений на Олимпиаде, была опровергнута. Поэтому высоки шансы, что она все-таки выступит в турнире одиночниц, а результаты командного турнира аннулированы не будут. Естественно, все желают Камиле Валиевой благополучного разрешения этой ситуации (к счастью, из-за юного возраста дисквалификация в любом случае ей не грозит).

Олимпиада 2022: скандал в фигурном катании, шансы Валеевой, медальный зачет, место России
Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

Тем не менее многие отмечают, что обстановка в российской сборной по фигурному катанию далека от идеальной. В частности, некоторые эксперты считают, что отказ российской федерации по фигурному катанию допустить до командных соревнований ОИ-2022 наших прославленных одиночниц Александру Трусову и Анну Щербакову был несправедливым, поскольку, возможно, лишил этих фигуристок возможности выиграть в Пекине золото. Дело в том, что в одиночном первенстве признанным фаворитом считается Валиева, у которой в случае участия есть все шансы стать лучшей. Подробнее об этой коллизии читайте в материале ФАН.

В четверг утром (по московскому времени) в Пекине завершились соревнования среди мужчин в одиночном катании. Золото Олимпиады-2022 выиграл американец Нэтан Чен, который ранее установил мировой рекорд в командном первенстве. Серебро и бронза достались спортсменам из Японии. Россиянин Евгений Семененко стал восьмым.

Олимпиада-2022: скандал в фигурном катании, шансы Валиевой, медальный зачет, место России
Global Look Press / © Meng Yongmin

Сенсация на хоккейном турнире

На Олимпиаде-2022 продолжается хоккейный турнир. Накануне россияне не без труда с минимальным преимуществом одолели соперников из Швейцарии. В четверг утром Швеция обыграла Латвию со счетом 3:2. Впереди, в седьмой соревновательный день Олимпиады следующие игры: Финляндия — Словакия, США — Китай, Канада — Германия.

Россияне в субботу утром встретятся с соперниками из Дании, которые сенсационно обыграли грозную Чехию (2:1). Отметим, хоккеисты Чехии традиционно борются за главный олимпийский трофей, в то время как Данию на Играх-2022 считали хоккейным аутсайдером.

Олимпиада 2022: скандал в фигурном катании, шансы Валеевой, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Медальный зачет, место России

На Олимпиаде-2022 Россия пока выглядит не очень успешно, хотя время для исправления ситуации еще остается. Наши спортсмены сейчас на девятом месте в общем зачете. До вчерашнего дня россияне лидировали по количеству медалей благодаря «урожаю» бронзовых наград, но на 10 февраля по этому показателю нас догнала Норвегия, а Австрия вырвалась вперед.

На 11 утра четверга таблица медального зачета Олимпиады-2022 выглядит так:

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Германия

5

3

0

8

2

Австрия

4

4

4

12

3

Норвегия

4

3

4

11

4

Швеция

4

1

2

7

5

США

3

5

1

9

6

Нидерланды

3

3

1

7

7

Китай

3

2

0

5

8

Италия

2

4

2

8

9

OKP

2

3

6

11

Олимпиада 2022: скандал в фигурном катании, шансы Валеевой, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Спорт / Олимпиада-2022: скандал в фигурном катании, шансы Валиевой, медальный зачет, место России
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