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Уфолог из Тайваня Уоринг увидел инопланетянина на снимках Марса от NASA

Общество
Уфолог из Тайваня Уоринг увидел инопланетянина на снимках Марса от NASA
Кадр из фильма «Марс атакует!»

Тайбэй, 10 февраля. Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг заявил, что обнаружил доказательство жизни на Марсе, рассматривая фотографии планеты от NASA.

Уфолог во время изучения кадров Красной планеты, сделанных американским космическим агентством (NASA), увидел фигуру, которая лежит на камне. По утверждению Уоринга, попавший в объектив является инопланетянином, который внимательно наблюдает за марсоходом, пишет издание Mirror.

«Все знают, что я люблю просматривать фотографии NASA. Что ж, я наткнулся на кое-что уникальное — что-то, что является доказательством существования разумной жизни», — отметил уфолог.

По словам Уоринга, ему удалось разглядеть рост инопланетного существа, который составляет около фута. Кроме того, уфолог рассмотрел у него редкие волосы, розовый оттенок кожи и рюкзак на спине.

При этом контакт с внеземными цивилизациями может закончиться гибелью человечества. Такое мнение выразил уфолог из Великобритании Ник Поул.

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