Общемировой тренд: зачем Сбер снизит ставки по кредитам клиентам с высокими ESG-показателями

Сбербанк планирует снизить ставки по кредитам клиентам с высокими показателями в области ESG и ждет регуляторных послаблений в финансировании экологических и социальных проектов от Банка России. Такое заявление сделал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы сейчас делаем рейтинг наших клиентов. Этот рейтинг будет служить для нескольких вещей. Первое — мы будем снижать процентные ставки клиентам, которые находятся в «хорошей» части этого рейтинга, то есть мы (пока что это за счет Сбера) будем давать премию, снижать ставку по кредитам, если у клиента хороший ESG-скоринг, он делает хорошие проекты по социальной ответственности либо по экологической ответственности, если у него хорошо с управлением», — объяснил он.

Агентство городских новостей Москва / Денис Воронин

Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев рассказал ФАН, что принципы устойчивого развития (ESG — Environmental, Social, and Corporate Governance) — это общемировой тренд, который стимулирует как сам бизнес, так и банковская система. Российские банки из ТОП-10 уже разработали системы и действуют в соответствии с принципами, когда кредитование бизнеса происходит с учетом оценки их деятельности в области принципов устойчивого развития.

«Банк будет на льготных условиях кредитовать проект, где предусмотрены экологическая составляющая, социальный аспект и взаимодействие с партнерами. Импакт-кредитование также будет более активно развиваться за счет повышенного внимания к социальному бизнесу. «Сбер» как банк номер один в России начинает этот тренд. Причем уже в прошлом году организация начала кредитование крупнейших отечественных компаний в соответствии с ESG-повесткой. Соответствующие направления деятельности развивают «Открытие», ВТБ и другие финансовые структуры страны», — пояснил Сергей Голубев.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, по примеру компании «Сбер» не просто последуют другие — деятельность в области устойчивого развития становится необходимой для банков. Тем более, что еще в 2019 году Центральный банк разработал «Концепцию организации в России методологической системы по развитию «зеленых» финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования». Позже, летом 2021 года, Банк России опубликовал рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования для институциональных инвесторов.

«Они объясняют, как учитывать ESG-факторы при выборе и управлении инвестициями. Также в прошлом году вступили в силу новые стандарты эмиссии ценных бумаг, которые позволяют выпускать «зеленые» и социальные облигации, если решение о выпуске соответствует определенным условиям, в том числе предусмотрено целевое использование средств. Еще одна инициатива регулятора — раскрытие дополнительной информации эмитентами «зеленых»и социальных облигаций, что накладывает обязанность публиковать дополнительные сведения по каждому проекту, указанному в проспекте ценных бумаг. Реализация целей устойчивого развития включена в проект основных направлений развития финансового рынка в 2022–2024 годах», — заключил Сергей Голубев.

Сбербанк на фоне повышенной волатильности заработал свыше 38 млрд рублей. Более 100 млрд рублей было потеряно Сбербанком в связи с негативными трендами на фондовом рынке из-за роста геополитической напряженности, а также появления рисков новых санкций против России. Столь значительного обесценения бумаг не наблюдалось в банке с начала позапрошлого года.