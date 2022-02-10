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Российские регионы накрыло «черное небо»

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Жители некоторых регионов России пожаловались на сильный смог над городами. Власти уже ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

В Сети появились кадры с Красноярского края и Республики Хакасия, которые накрыло «черное небо». На видео с беспилотника показаны заснеженные просторы под толстым слоем тумана.

Очевидцы показали, как обстоит ситуация в Кемеровской области. Местный житель возмущен, во что превратился его город.

«Там ни азота, ни кокса, даже труб не видать. Просто пелена дыма стоит. Сверху небо голубое. Это мрак стоит, смрад над городом», — заявил автор видео.

Сейчас концентрация взвешенных веществ на территории Минусинска увеличилась в 2,7 раз, оксида углерода — в 1,8 раз. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ядовитый туман также добрался до Хабаровского края, Томской и Новосибирской областей. Местные власти призвали предприятия снизить количество выбрасываемых в атмосферу веществ, а жителей — отказаться от использования автомобилей.

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