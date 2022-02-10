Олимпийский чемпион Нэйтан Чен заявил о множестве факторов в ситуации с Камилой Валиевой

Пекин, 10 февраля. Скандал вокруг ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой вызвал большой резонанс в спортивном сообществе. Высказался на эту тему и олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен.

Сборная России по фигурному катанию одержала победу в командном чемпионате зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения пока не провели. Причиной этому послужила положительная допинг-проба Валиевой. Как отметил Чен, в этом деле много факторов.

«Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Как бы то ни было, это есть. Я сегодня сосредоточен только на происходящем», — высказался фигурист на пресс-конференции, состоявшейся после мужских соревнований в Пекине.

Ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой ранее прокомментировал Международный союз конькобежцев. Как отметили в спортивной организации, существуют антидопинговые правила, не позволяющие раскрывать информацию о возможном нарушении.