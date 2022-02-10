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Олимпийский чемпион Нэйтан Чен заявил о множестве факторов в ситуации с Камилой Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 11:23
Олимпийские игры 2022
Олимпийский чемпион Нэйтан Чен заявил о множестве факторов в ситуации с Камилой Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 10 февраля. Скандал вокруг ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой вызвал большой резонанс в спортивном сообществе. Высказался на эту тему и олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен.

Сборная России по фигурному катанию одержала победу в командном чемпионате зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения пока не провели. Причиной этому послужила положительная допинг-проба Валиевой. Как отметил Чен, в этом деле много факторов.

«Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Как бы то ни было, это есть. Я сегодня сосредоточен только на происходящем», — высказался фигурист на пресс-конференции, состоявшейся после мужских соревнований в Пекине.

Ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой ранее прокомментировал Международный союз конькобежцев. Как отметили в спортивной организации, существуют антидопинговые правила, не позволяющие раскрывать информацию о возможном нарушении.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Олимпийский чемпион Нэйтан Чен заявил о множестве факторов в ситуации с Камилой Валиевой
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